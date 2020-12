കശ്മീരിലെ വിധിയെഴുത്ത് നൽകുന്ന സന്ദേശം

പി എ ജി ഡി നേതാക്കൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും സഖ്യത്തിനു മികച്ച വിജയം നേടാനായത് മോദി സർക്കാറിനും കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനുമെതിരെയുള്ള ജനരോഷത്തിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Posted on: December 27, 2020 5:00 am | Last updated: December 26, 2020 at 11:51 pm