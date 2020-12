കഅബയുടെ വാതിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത എൻജിനീയർ മുനീർ സാരി അൽ ജുന്തി അന്തരിച്ചു

Posted on: December 20, 2020 7:47 pm | Last updated: December 20, 2020 at 7:49 pm