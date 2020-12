തിരുവനന്തപുരം മെഡി.കോളജില്‍ രോഗിയെ പുഴുവരിച്ച സംഭവം; 84 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ്

Posted on: December 17, 2020 7:23 am | Last updated: December 17, 2020 at 7:23 am