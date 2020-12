പ്രതിപക്ഷം കര്‍ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു; ആശങ്കകള്‍ പരിഗണിക്കും: പ്രധാന മന്ത്രി

Posted on: December 15, 2020 5:22 pm | Last updated: December 15, 2020 at 6:05 pm