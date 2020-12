കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന് അടിയന്തരാനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന വാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാന രഹിതം: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

Posted on: December 9, 2020 9:34 pm | Last updated: December 9, 2020 at 9:34 pm