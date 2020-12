പ്രവാസിവോട്ട്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശുപാർശയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് പ്രവാസി സംരംഭകൻ ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ

ആവശ്യമുന്നയിച്ച്‌ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കും

Posted on: December 2, 2020 12:40 pm | Last updated: December 2, 2020 at 12:40 pm