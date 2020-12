മണിയാര്‍ ബാരേജിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കേണ്ടി വരും; ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി

Posted on: December 1, 2020 9:37 pm | Last updated: December 1, 2020 at 9:37 pm