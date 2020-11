ആന്ധ്രയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറന്ന് തിരിച്ചടിയായി; 829 അധ്യാപകര്‍ക്കും 575 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും കൊവിഡ്

Posted on: November 6, 2020 12:33 pm | Last updated: November 6, 2020 at 12:58 pm