ട്രംപിന് കാലിടറുന്നു; ജോ ബൈഡന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് പിടിക്കുമോ?

Posted on: November 4, 2020 7:54 am | Last updated: November 4, 2020 at 7:54 am