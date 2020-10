കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും: കേന്ദ്ര മന്ത്രി

Posted on: October 26, 2020 12:50 pm | Last updated: October 26, 2020 at 12:50 pm