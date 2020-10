വിലപേശല്‍ തന്ത്രം ഫലിക്കുന്നില്ല; യുഡിഎഫ് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയില്‍ ജോസഫിന് ഒരു ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം മാത്രം

Posted on: October 18, 2020 2:31 pm | Last updated: October 18, 2020 at 2:31 pm