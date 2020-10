കെട്ടിപ്പാട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഡയറിയെഴുത്ത് ഉപാസകൻ

1970 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വഅള് മജ്്ലിസുകളിൽ സ്വയം രചിച്ച മദ്ഹ് ഗാനങ്ങൾ പാടി അതിന്റെ പ്രിന്റഡ് കോപ്പി പത്തോ ഇരുപതോ പൈസക്ക് വിൽക്കുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു മൊയ്തീൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർക്ക്. 1977 മുതൽ ഇന്നേവരെ ഡയറിയെഴുതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ആ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടില്ല.

പരിചയം

