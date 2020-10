നൽകാം എഴുത്തുകൂട്ടിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട്

കരുതലിനും കൈത്താങ്ങിനുമൊപ്പം കലയുടെയും കഥയുടെയും ലോകവും അന്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ്. മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി 20 പോലീസ് സേനാംഗങ്ങള്‍ എഴുതിയ കഥാസമാഹാരം പുറത്തിറങ്ങുന്നു. എ ഡി ജി പി മുതല്‍ സി പി ഒ വരെയുള്ള പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ സര്‍ഗലോകമാണ് ഈ കഥകളിലൂടെ ഇതൾവിരിയുന്നത്.

