കൊവിഡ്: സഊദിയില്‍ ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നു മാസത്തിനിടെയുള്ള കുറഞ്ഞ മരണ നിരക്ക്

Posted on: October 13, 2020 7:48 pm | Last updated: October 13, 2020 at 7:48 pm