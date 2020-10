പ്രസവിച്ച് 14ാം ദിവസം ജോലിക്കെത്തി ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ; എത്തിയത് കുഞ്ഞിനെയുമായി

ഗാസിയാബാദ് | പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയായപ്പോഴേക്കും ജോലിക്ക് ഹാജരായി ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ. ആത്മാര്‍ഥതയും ജോലിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ഇതെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മോഡിനഗര്‍ സബ് ഡിവിഷനല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സൗമ്യ പാണ്ഡെയാണ് താരമായത്.

ഗാസിയാബാദ് ജില്ലയിലെ കൊവിഡ്- 19 നോഡല്‍ ഓഫീസറായി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് സൗമ്യയെ നിയമിച്ചത്. പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി 14ാം ദിവസമാണ് അവര്‍ ജോലിക്കെത്തിയത്. കൊവിഡ് കാലത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതെന്ന് അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Must be inspired by @GummallaSrijana ! @IASassociation Soumya Pandey (SDM Modinagar) didnt availed 06 months maternity leave, joined back office with her infant daughter. #CoronaWarriors pic.twitter.com/8Q6Cju2X49

— Dr.Prashanth (@prashantchiguru) October 12, 2020