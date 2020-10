തിരുവല്ലയില്‍ കിലോമീറ്ററിന് നാല് കോടി രൂപ ചെലവ്: മന്ത്രി ജി സുധാകരന്‍

Posted on: October 11, 2020 10:10 pm | Last updated: October 11, 2020 at 10:10 pm