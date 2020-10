നാളെ മുതല്‍ അഞ്ച് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Posted on: October 8, 2020 4:10 pm | Last updated: October 8, 2020 at 4:10 pm