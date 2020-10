പൊരുതി നേടിയ പാലാ സീറ്റ് ജോസിന് നല്‍കില്ല; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മാണി സി കാപ്പന്‍

Posted on: October 8, 2020 10:42 am | Last updated: October 8, 2020 at 10:42 am