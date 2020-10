ആള്‍ക്കൂട്ടം കര്‍ശനമായി ഒഴിവാക്കണം; സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കണം

Posted on: October 6, 2020 8:43 pm | Last updated: October 6, 2020 at 8:43 pm