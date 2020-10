സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ നടപടി പിന്‍വലിക്കണം; മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ ഇന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ഒ പി ബഹിഷ്‌ക്കരണം

Posted on: October 5, 2020 7:31 am | Last updated: October 5, 2020 at 7:31 am