ഹത്രാസ് സംഭവം: പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതു വരെ സമരം, ഇന്ന് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിനു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ആസാദ്

Posted on: October 2, 2020 4:30 pm | Last updated: October 2, 2020 at 4:30 pm