യു പി ബലാത്സംഗം: വൈറലായ കുറിപ്പ് ഷെയര്‍ ചെയ്തതിന് തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതായി ‘കലക്ടര്‍ ബ്രോ’

യു പി ബലാത്സംഗം: വൈറലായ കുറിപ്പ് ഷെയര്‍ ചെയ്തതിന് തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതായി ‘കലക്ടര്‍ ബ്രോ’

Posted on: October 1, 2020 7:58 pm | Last updated: October 1, 2020 at 8:00 pm