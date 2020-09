യു പി പോലീസ് വഴിയേ കേരള പോലീസും?

സി പി ജലീലിന്റെ മരണം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടര്‍ന്നാണെന്ന് ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ജനാധിപത്യ സര്‍ക്കാറിന് ധാര്‍മികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട്.

Posted on: September 30, 2020 4:01 am | Last updated: September 30, 2020 at 12:37 am