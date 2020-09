സൈബറിടങ്ങളില്‍ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ വിളയാട്ടം

സൈബറിടത്തിലെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സൈബര്‍ ലോകത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചക്കൊത്ത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാംവിധം നിയമങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കപ്പെടുകയോ ചട്ടങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

September 29, 2020