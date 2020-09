വേണം, പ്രതിഷേധ സമരങ്ങള്‍ക്ക് അതിര്‍ത്തിരേഖ

പ്രതിഷേധ സമരത്തിനുള്ള അവകാശം പരമമല്ല. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കാത്തതും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിഘ്‌നം സൃഷ്ടിക്കാത്തതുമായിരിക്കണം. ഇന്ന് പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഏറെയും അരങ്ങേറുന്നത് ഈ സീമകള്‍ ലംഘിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഹനിച്ചുമാണ്.

Posted on: September 23, 2020 4:01 am | Last updated: September 23, 2020 at 1:11 am