ബീജിംഗ് | പരമ്പരാഗത അറബി വേഷത്തിലുള്ള സിനിമാ നടന്‍ ജാക്കി ചാന്റെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച്, മക്കയില്‍ തീര്‍ഥാടനം നടത്തിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം. പരമ്പരാഗത ഇമാറാത്തി വേഷം അണിഞ്ഞുള്ള ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രചാരണം. എന്നാല്‍, ദുബൈയില്‍ സിനിമാ ചിത്രീകരണ വേളയില്‍ 2015 ഒക്ടോബറില്‍ എടുത്തതാണ് ഈ ചിത്രം.

ചൈനീസ് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ഹജ്ജിന് ശേഷം തിരിച്ചുവരുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ ചിത്രം ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, 2015ല്‍ കുംഗ് ഫു യോഗ എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി ദുബൈയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രമെടുത്തത്. അന്നത്തെ മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്.

ദുബൈയിലെ ഒട്ടകയോട്ട മത്സരം കാണാനാണ് ജാക്കി ചാന്‍ പരമ്പരാഗത ഇമാറാത്തി വേഷം ധരിച്ചെത്തിയത്. അറബി വേഷത്തിലുള്ള ജാക്കി ചാന്റെ ഫോട്ടോകള്‍ ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

Jackie Chan, in Emirati clothes, while shooting his latest film "Kung Fu Yoga" in #Dubai pic.twitter.com/8EwplILF8F

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 8, 2015