ബീച്ചില്‍ സെല്‍ഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ അമ്മയും മക്കളും തിരയില്‍പ്പെട്ടു; രണ്ടര വയസ്സുകാരനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല

Posted on: September 14, 2020 12:11 pm | Last updated: September 14, 2020 at 12:11 pm