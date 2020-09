കോന്നി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഒ പി വിഭാഗം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമര്‍പ്പിക്കും

Posted on: September 14, 2020 9:11 am | Last updated: September 14, 2020 at 9:11 am