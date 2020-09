മലപ്പുറത്തെ വീട്ടില്‍നിന്നും മന്ത്രി കെ ടി ജലീല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു; വഴിനീളെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Posted on: September 13, 2020 5:42 pm | Last updated: September 13, 2020 at 5:42 pm