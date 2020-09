അവരിപ്പോള്‍ കേരളത്തെ മോഹിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാകാം?

കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല, അധികാരത്തില്‍ പങ്കുപറ്റാനുള്ള ആര്‍ത്തി കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ പിന്മടക്കം എന്ന ആരോപണം ഇടതുപക്ഷം ഉന്നയിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. നിയമസഭയിലേക്കുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഈയൊരൊറ്റ പ്രചാരണം മാത്രം മതിയാകും.

Posted on: September 9, 2020 4:02 am | Last updated: September 9, 2020 at 1:08 am