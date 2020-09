ലോകത്ത് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2,73,06,438 പേര്‍ക്ക്; മരണം 8,87,681

