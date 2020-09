അതിര്‍ത്തിയില്‍ യുദ്ധഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല

സംയമനത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് ദൗര്‍ബല്യമല്ല. മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

Posted on: September 7, 2020 4:00 am | Last updated: September 6, 2020 at 11:23 pm