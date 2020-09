ചെറുതല്ല പ്രശാന്ത് ഭൂഷണുയര്‍ത്തിയ ഓളം

അധികാരം അഹങ്കാരവും അലങ്കാരവുമാക്കിയ ഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത്, അധികാരത്തിന്റെ അന്ധത ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന, സാധാരണക്കാരന്റെ മുഖം മറന്നിട്ടില്ലാത്ത നീതിബോധമുള്ള പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍മാരിലാണ് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഈ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന്‍

Posted on: September 4, 2020 4:00 am | Last updated: September 4, 2020 at 2:19 am