സൗഹാർദമാണ് ഓണം

ഓണക്കാലം സമ്മാനിക്കുന്ന ഓർമകൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽക്കതിരുകളുടെ, വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളുടെ, ഓണവെയിലിന്റെ ഓണക്കോടിയുടെ ഓണക്കളികളുടെ സദ്യവട്ടങ്ങളുടെ അങ്ങനെയങ്ങനെ ഓർമകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും. ഓണക്കാലത്തെ ഓർമകൾ നമ്മുടെ ഓർമച്ചെപ്പിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത മുത്തുകളാണ്. പൊൻപ്രഭയാർന്ന ആ പഴയ ഓണക്കാലം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് മലയാള നിരൂപണ രംഗത്തും ജീവചരിത്രസാഹിത്യ രംഗത്തും ദശകങ്ങളായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ പ്രൊഫ. എം കെ സാനു.

Posted on: August 31, 2020 3:33 am | Last updated: August 31, 2020 at 3:33 am