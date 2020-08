പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവരില്‍ തന്നെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: August 24, 2020 6:07 pm | Last updated: August 24, 2020 at 6:07 pm