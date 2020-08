ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ പ്രതിമ നീക്കം ചെയ്യല്‍; ബിജെപി ഭക്തരുടേത് കപട ഭക്ത സ്‌നേഹമെന്ന് ശിവസേന

Posted on: August 11, 2020 2:43 pm | Last updated: August 11, 2020 at 2:43 pm