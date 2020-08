പിളർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ

സാധാരണ വിമാനാപകടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പലതുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കരിപ്പൂരിലെ അപകടം. ഭൂരിഭാഗം സംഭവങ്ങളിലും അപകടത്തില്‍പെട്ട വിമാനം ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. പിറകെ അഗ്നിഗോളമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഭാഗ്യവശാല്‍ കരിപ്പൂരില്‍ അത് സംഭവിച്ചില്ല. അത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം എളുപ്പമാക്കി. പരുക്കുപറ്റിയവരെ വേഗത്തില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാനായത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു. അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഒരു പറ്റം നല്ല മനുഷ്യരോടുകൂടിയാണ്.

