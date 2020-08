കരിപ്പൂരിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കും

Posted on: August 8, 2020 2:19 pm | Last updated: August 8, 2020 at 2:19 pm