കരിപ്പൂരിൽ വൻ വിമാന ദുരന്തം; വിമാനം രണ്ടായി പിളർന്നു; 14 മരണം

കരിപ്പൂര്‍ | കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ വിമാന ദുരന്തം.ദുബൈയില്‍ നിന്നെത്തിയ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറി 30 അടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനം രണ്ടായി പിളര്‍ന്നു. പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ദീപക് വസന്ത് സാത്തേ അടക്കം 14 പേര്‍ മരിച്ചതായാണ് വിവരം. മരിച്ചവരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ കുട്ടികളാണ്. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍ 40ഓളം പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വിമാനത്തിന് തീപിടിക്കാത്തതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

ദുബൈ-കോഴിക്കോട് 1344 എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനമാണ് രാത്രി 7.41ഓടെ അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. ലാന്‍ഡിംഗ് നടത്തി റണ്‍വേയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം തെന്നിമാറി താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. കൊണ്ടോട്ടി കുന്നുംപുറം ഭാഗത്തേക്കാണ് വിമാനം പതിച്ചത്. വിമാനം മതിലില്‍ ഇടിച്ചു നില്‍ക്കുകയും രണ്ടായി പിളരുകയും ചെയ്തു. മുന്‍വാതിലിനും കോക്പിറ്റിനും ഇടയിലാണ് വിമാനം പിളര്‍ന്നത്. 174 യാത്രക്കാരും അഞ്ച് ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Deeply distressed to hear about the Air India Express tragedy at Kozhikode. Prayers are with the bereaved families and those injured. We are ascertaining further details: External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar pic.twitter.com/kKjQnPHPcu

വിമാനത്താവളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം പെെലറ്റിന് റൺവേ വ്യക്തമായി കാണാനായില്ല. രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് പെെലറ്റിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടന്നുവരുന്നു. കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിരവാരണ സേനയുടെ സംഘം വിമാത്താവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ കൊണ്ടോട്ടിയിലേ റിലീഫ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപ്രിയിലേക്കുമാണ് കൊണ്ടുപോയത്.

Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.

Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations.

— Amit Shah (@AmitShah) August 7, 2020