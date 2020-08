നാല് ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യത; പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, വയനാട്, ഇടുക്കി റെഡ് അലർട്ട്

Posted on: August 7, 2020 2:13 pm | Last updated: August 7, 2020 at 2:13 pm