സാമുദായിക സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ അയല്‍രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ

Posted on: August 6, 2020 4:13 pm | Last updated: August 6, 2020 at 4:13 pm