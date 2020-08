രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപനം: ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിംകളെ അപമാനിക്കലിന്റെ മറ്റൊരു ദിനമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍

August 6, 2020