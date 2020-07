മഴയില്‍ മുങ്ങാന്‍ കേരളം

നഗരം- ഗ്രാമം എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് കേരളം. കാലാവസ്ഥയുടെ ഈ വ്യത്യാസം നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. 2018ലും 2019ലും കേരളത്തെ മുക്കിയ പ്രളയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഇനിയും മുറിവായി, വിങ്ങലായി, ഭയമായി കേരളീയരുടെയെല്ലാം മനസ്സില്‍ കിടക്കുകയാണ്. കൊവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് ഭയാശങ്കയോടെയല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓര്‍ക്കാനാകും.

Posted on: July 30, 2020 12:24 pm | Last updated: July 30, 2020 at 12:24 pm