സഊദി സകാത്ത് ടാക്‌സ് അതോറിറ്റി ഒരാഴ്ചക്കിടെ കണ്ടെത്തിയത് 1,058 നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍

Posted on: July 26, 2020 9:02 pm | Last updated: July 26, 2020 at 9:02 pm