ഉത്തരകൊറിയയിലും കൊവിഡ് പിടിമുറുക്കുന്നു; ആദ്യ കേസ് അതിര്‍ത്തി നഗരമായ കെയ്‌സോങ്ങില്‍

Posted on: July 26, 2020 10:35 am | Last updated: July 26, 2020 at 10:35 am