ചികിത്സക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നു; നിർമാണ തൊഴിലാളി ആശുപത്രി പരിസരത്തെ മരച്ചുവട്ടിൽ മരിച്ചു

Posted on: July 25, 2020 12:40 pm | Last updated: July 25, 2020 at 12:40 pm