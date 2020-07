കൊവിഡ് വ്യാപനം; ഐടി, ബിപിഒ ജീവനക്കാരുടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കാലാവധി ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി

Posted on: July 22, 2020 1:07 pm | Last updated: July 22, 2020 at 1:08 pm