തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 237 സമ്പര്‍ക്ക കേസുകള്‍; നിയന്ത്രണം കര്‍ശനമാക്കും

Posted on: July 17, 2020 6:46 pm | Last updated: July 17, 2020 at 6:46 pm