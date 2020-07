ലോകത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2.30 ലക്ഷം കൊവിഡ് കേസുകള്‍; മരണ സംഖ്യ അഞ്ചര ലക്ഷം പിന്നിട്ടു

Posted on: July 11, 2020 7:12 am | Last updated: July 11, 2020 at 7:12 am