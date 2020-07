പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ വീണ്ടും കാവിവത്കരണം

ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമെന്ന ആര്‍ എസ് എസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുകള്‍ക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മതനിരപേക്ഷത, ഫെഡറലിസം, നാനാത്വം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും ചരിത്രവും കാവിവത്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഗതിവേഗം വര്‍ധിക്കുമെന്നും ആര്‍ എസ് എസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

